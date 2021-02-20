Özhan’da yüzde 50’ye varan indirimler Özhan Marketler Zinciri, kampanyalar ile alışverişi avantajlı hale getiriyor

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile alışverişleri avantajlı hale getirmeye devam ediyor. Özhankartı ile 5 Mart tarihine kadar yüzde 50’ye varan indirimler müşterilerini bekliyor.

Özhan’da güzel fırsatlar müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tüm ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar Bursa’da büyük ses getiriyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Market zincirinin tüm mağazalarında ve online alışveriş kanalında 5 Mart tarihleri arasında pirinç, tost peyniri, sıvı sabun gibi çeşitlerde yüzde 50’ye varan indirimlerle müşteriye sunuluyor. Ayrıca Özhan Kart müşterilerine özel birbirinden uygun indirimler de devam ediyor. Kalite, güven ve hijyene dayalı hizmet anlayışı ile öncelikli olarak “Kusursuz Müşteri Memnuniyetini” benimseyen Özhan, başarısında müşteri sadakatinin de bilinci ile her zaman müşterilerine özel indirim kampanyaları ile ekonomilerine destek oluyor.

Kampanyaların sürekli olarak devam ettiğine ve alışverişlerini Özhan Kart'ı ile yapan tüm müşterilerimizin indirimlerden yararlanabileceğini dikkat çeken Özhan Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Birçok marka ile birlikte yürüttüğümüz kampanyalarla alışverişlerinde Özhan kartını kullanan dostlarımıza indirimler, promosyonlar kazandırıyoruz. Tüm Müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz kampanyalar düzenledik. Kampanyalarımız ile devamlı olarak Özhan karta özel indirimler, promosyonlar ve TL değerinde puanlarda dostlarımızı bekliyor" dedi.

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