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Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

DHA

Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) -BURSA´nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı, bir işçi hayatını kaybetti, 4´ü ağır 6 işçi yaralandı.  
İnegöl ilçesi  Akhisar Mahallesi´nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.  İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.  Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti.
Ancak patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti. Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı. 
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. 
Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı. 
Kadınlar işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-20 11:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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