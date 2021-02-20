Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak

TFF 1. Lig’in 22’inci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Balıkesirspor’la kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 22’nci haftasında yarın Balıkesirspor’a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00’da çalacak. İki takım arasındaki bu önemli mücadeleyi Ankara bölgesinden Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılığını Baran Eraslan ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak. Her iki takım da hakem Burak Pakkan yönetiminde ilk kez bir maça çıkacak.



Bursaspor 31, Balıkesirspor 20 puanda

Son üç maçından galibiyetle ayrılamayan Bursaspor, Balıkesirspor maçında bu zinciri kırmak istiyor. Korona virüse yakalanan futbolcuların geri dönmesi ve sakat oyuncuların da iyileşmesiyle birlikte ideal kadrosuna yakın mücadele edecek olan yeşilbeyazlı takım, bu maçtan galip gelip puanını 34’e yükseltmek istiyor. Balıkesirspor ise son iki maçından 4 puan çıkarmayı başardı. 20 puana ulaşan kırmızıbeyazlılar, ateş hattının hemen üstünde yer alıyor.

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