27 yıllık can yoldaşı 'Cınavır'ı mezarında da yalnız bırakmadı; Her gün mezarı başında gözyaşı döküyor

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, 27 yıldır ayrılmadığı 'Cınavır' isimli köpeği bir yıl önce ölen Ferzan Maral (33), her gün mezarına gidip, gözyaşı döküyor. Köpeğinin, yıllar önce, bataklığa saplanan kardeşini kurtardığını, bu nedenle de aileden biri olduğunu söyleyen Maral, Cınavır anısına kitap kaleme aldı. Ferzan Maral, "Cınavır, küçük kardeşimi bataklıktan çıkardı. Onun hayatını kurtardı. O yüzden Cınavır, Maral ailesinin bir ferdi. Bu hiç bir zaman unutulmayacaktır" dedi.

Hayvancılık yaparak hayatını sürdüren Ferzan Maral, ailesiyle birlikte 1999 yıllında Diyarbakır'dan Bursa'ya göç etti. Maral'a, dedesi, Karabaş isimli bir köpek hediye etti. Köpeğin yavrularından biri, kardeşi su kuyusuna düşünce havlayarak Ferzan Maral'dan yardım istedi. Maral, koşarak gittiği kuyudan köpeği kurtardı ardından da yardım isteyen yavruya 'Cınavır' adını verdi.Cınavır 2 yaşına geldiğinde ise Maral'ın kardeşi Muhammet Maral, küçükbaş hayvan sürüsünün peşinden giderken bataklığa saplandı. Cınavır, bataklıktan kardeş Maral'ı kurtardı. Ancak Cınavır, geçtiğimiz yıl hastalığa bağlı öldü. Ferzan Maral, her gün Cınavır'ın mezarını ziyaret edip, gözyaşı döküyor. Çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ferzan Maral, "Hayvancılık işi bizde dede mesleği. Altı yaşlarındayken dedem bana bir köpek verdi. O zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Diyarbakır'dan Bursa'ya göç ederken de köpeği getirdim. Burada yavruları oldu. Küçükken babam hep bana cınavır derdi. 2 aylıkken, köpeklerden biri su kuyusuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdi. Cınavır evin kapısına tırmalayarak ve havlayarak, beni o kuyuya götürdü. Ben kardeşini kuyudan çıkardım. O günden sonra Cınavır adını verdim. 2 yaşındayken de koyun sürüsü bataklığa girdi. Küçük kardeşim koyunları kurtarmak isterken bataklığa batıyor. Cınavır, kardeşimi bataklıktan çıkarıyor. Kardeşimin hayatını kurtardı. O yüzden Cınavır, Maral ailesi için çok değerlidir. Ailemizin ferdi gibidir. Onu kaybettiğimde bunu Türkiye'ye yansıtmak, onu tanıtmak istedim. Onun bana ve aileme olan sadakatini yansıtıp gençlere örnek olmak istedim" diye konuştu.

'EVLADIM GİBİYDİ'

Maral, "Yavrusu, devamlı babasının ve kardeşinin mezarı başına geliyor. Cınavır, ilk hastalandığı gün veteriner çağırdık. Önce ilaç verdik. Ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyat 40 dakika kadar sürdü. Ameliyattan sonra bir daha kendine gelemedi. Yaklaşık 1 saat kalp masajı yaptım. Bizim için büyük bir kayıp oldu. Evladım gibiydi" dedi.

CINAVIR'IN HAYATINI ANLATAN KİTAP YAZDI

Cınavır'ı anlatan bir kitap yazdığını belirten Maral şunları söyledi;

"1994'ten başlayarak, Cınavır'ın ölümüne kadar geçen sürede yaşananların kitabını yazıyorum. 60-70 gün içerisinde baskıya verilecek. Elimden geldikçe topluma faydalı bir şekilde, maddi bir çıkar da beklemeden bu işi yapacağım. Cınavır bunu hak ediyor. Tanınması gerekiyor. Amacım onun tanınması ve gençlerin okuyup, hayvanlara daha farklı yaklaşması. Onlarla ağabey kardeş ilişkisi yaşamalarını sağlamak. Cınavır'ın benim için önemli olma sebebi, kardeşimin hayatını kurtarması. Kardeşim benim canımdı. Cınavır benim canımı kurtardı. Ömrüm boyunca ona bir hayat borçlu olduğumu hissettim. Nefes aldığım sürece her zaman onu tanıtmaya devam edeceğim. Cınavır benim dostum, kardeşim, evladımdı. Benim her şeyimdi. Maral ailesinin bir ferdidir. Bu hiç bir zaman unutulmayacaktır."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2021-02-20 12:10:00



