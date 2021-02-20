

Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı (2)'ORTALIK BİR ANDA CEHENNEME DÖND'

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler tedavi altına alındıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşadıkları anları anlattı.

Yaralılardan Esengül Arslan, "Çalışıyorduk. Kazan yanıyordu, nasıl olduğunu anlamadık. Bir anda ortalık cehenneme döndü. Nasıl çıktık onu bile bilemiyoruz" dedi.

Yaralı Murat Baydan da "Bir anda patlama oldu, nasıl olduğunu anlayamadık. Bacağım kırıldı" diye konuştu.

Haberi alan yaralıların yakınları ise hastaneye akın etti. Yaralı yakınları, gözyaşlarına boğuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-20 12:34:24



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