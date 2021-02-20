Mustafakemalpaşa kedi evleriyle donatıldı

Mustafakemalpaşa Belediyesi, sahipsiz sokak kedilerinin zorlu kış şartlarını daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için ilçenin dört bir yanını kedi evleriyle donattı.

Bursa'nın en çok sokak hayvanı popülasyonuna ev sahipliği yapan ilçeleri arasında yer alan Mustafakemalpaşa'da kediler kışın soğuktan yazın sıcaktan korunuyor. Doğal yaşama ve kent dokusuna uygun şekilde tasarlanıp üretilen kedi evleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli tespitler yapıldıktan sonra Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi görevlilerince uygun yere konuşlandırılıyor.

Sıcak yuvaya kavuşan minik patiler güven çatısı altında buluşurken, kedi evlerinin bakımını ve sorumluluğunu da hayvansever vatandaşlar üstleniyor. Kedi evlerinin onlarca sevimli sokak sakinine ev sahipliği yaptığını söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Bu uygulama ile kedileri soğuk ve yağışlı havalardan ayrıca gelebilecek tehlikelerden koruyoruz" dedi.

Başkan Kanar, Hayvan dostu belediyecilik örneği ile sokak hayvanları konusunda gösterdikleri hassasiyete dikkat çekerek vatandaşlarında kapı önlerine su ve yiyecek bırakmaları ricasında bulundu.

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