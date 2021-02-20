Ağaköy Konağı’nda son rötuşlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaköy Konağı’nda son rötuşlar

İHA

Ağaköy Konağı’nda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı inşaatında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde hayat kalitesini yükseltecek çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği salgın sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Dış cephe kaplama ve boyama işlemleri tamamlanan iki katlı binada mekanik ve elektrik tesisatları çalışmaları da hızla devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hızla sürdürdüklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bölge ayırt etmeksizin ulaşım ve altyapı noktasında önemli bir çalışma sergilediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Tabi hizmetlerin yanında her mahallemizin kendine göre öncelikleri var. Bu bazen bir futbol sahası, bazen mahalle konağı bazen de meydan düzenlemesi oluyor. Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi’nde de düğün salonu gibi geniş katılımlı etkinliklerin yapılabileceği bir mahalle konağı istenmişti. Bu konudaki çalışmalarımızı artık tamamlamak üzereyiz. Mahalle halkının önemli günlerine tanıklık edecek binanın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtar ekonomik zorluk çeken kişilerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Muhtar ekonomik zorluk çeken kişilerin yardımına ...
Kestane Üreticilerinden BTSO’ya ‘coğrafi işaret’ teşekkürü
YEREL HABERLER Kestane Üreticilerinden BTSO’ya ‘coğrafi işaret’ ...
Bursaspor, Balıkesirspor hazırlıklarını tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor, Balıkesirspor hazırlıklarını tamamlandı
Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını toprağa gömmesi görüntülendi
YEREL HABERLER Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını ...
Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için DOSTUM'u seçti
YEREL HABERLER Avrupa psikoloji öğrenci birlikleri kamp için ...
Mustafakemalpaşa kedi evleriyle donatıldı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa kedi evleriyle donatıldı
Mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 6 yaralı Hastaneye akın eden işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 6 ...
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı (2)
YEREL HABERLER Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır ...
Ağabeyi ile yengesi, döverek öldürdü
YEREL HABERLER Ağabeyi ile yengesi, döverek öldürdü
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır ...
27 yıllık can yoldaşı 'Cınavır'ı mezarında da yalnız bırakmadı; Her gün mezarı başında gözyaşı döküyor
YEREL HABERLER 27 yıllık can yoldaşı 'Cınavır'ı mezarında da yalnız ...
Kronik böbrek hastalığının 10 temel işareti
YEREL HABERLER Kronik böbrek hastalığının 10 temel işareti
Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor’la karşılaşacak
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır ...
Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi
Özhan’da yüzde 50’ye varan indirimler Özhan Marketler Zinciri, kampanyalar ile alışverişi avantajlı hale getiriyor
YEREL HABERLER Özhan’da yüzde 50’ye varan indirimler Özhan Marketler ...
Mobilya fabrikasında patlama: 1 ölü 5 ağır yaralı
YEREL HABERLER Mobilya fabrikasında patlama: 1 ölü 5 ağır yaralı
Bursaspor, Balıkesir deplasmanında
YEREL HABERLER Bursaspor, Balıkesir deplasmanında
Otomobil ile minibüs çarpıştı; Yayanın saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı; Yayanın saniyelerle ...
Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara ...
Işık ihlali yüzünden yaşanan kaza kameralara yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen minibüs, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi yaralandı Kaza sırasında karşıya geçmek bir genç ise ölümden saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Işık ihlali yüzünden yaşanan kaza kameralara ...
(Özel) 60 kilo verdi...Hem kilolarından, hem de kronik hastalıklarından kurtuldu 60 kilo veren 43 yaşındaki Demirok’un hem hayatı hem de gardırobu baştan aşağı değişti Tüp mide ameliyatı ile sağlığına kavuşan Demirok, yaşadığı değişime kendisi bile inanamadı
YEREL HABERLER (Özel) 60 kilo verdi...Hem kilolarından, hem de ...
(Özel) Dilsiz taklidi yapan hırsızı etkisiz hale getirdiler
YEREL HABERLER (Özel) Dilsiz taklidi yapan hırsızı etkisiz hale ...
Uludağ’da çiftçinin ölen ineği ayılara verildi İneği yiyen ayı, kalanını toprağa gömdü, o anlar foto kapana yansıdı
YEREL HABERLER Uludağ’da çiftçinin ölen ineği ayılara verildi İneği ...