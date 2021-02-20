En fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenler listesinde 99 BUÜ’lü

Türkiye’de en çok atıf alan ve H endeksi en yüksek olan akademisyenlerin listesi yayımlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Alper tarafından Researchgate.com 'da 610 Şubat 2021'deki Google Scholar açık profillerine göre H indexi ve atıf sayısına göre ilk 6.000’de yer alan akademisyenler açıklandı.

Versiyon 1 olarak açıklanan ve ilerleyen günlerde yeniden güncellenmesi beklenen Türkiye’nin en fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenleri listesinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan toplam 99 akademisyene yer verildi. BUÜ’nün en fazla atıf alan ve en yüksek H endeksine sahip akademisyeni Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni oldu. Prof. Dr. Salih Çepni 8753 atıf sayısı ile kendisine 120. sırada yer bulurken, 42 H endeksi ile de 156. sırada gösterildi.

Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ise H endeksi ve atıf sayısı sıralamasının yapıldığı listede Bursa Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan en yüksek göstergelere sahip ikinci akademisyen oldu. Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, 42 H endeksi puanı ile 165. sırada gösterilirken, atıf sayısı sıralamasında da 6434 puan ile 226. sırada yer aldı.

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Ercan da listede yer alan en yüksek puanlara sahip üçüncü akademisyen oldu. H endeksi listesinde 36 puan ile 337. sırada yer alan Prof. Dr. İlker Ercan, 4575 atıf sayısı ile 470. olmayı başardı.

Açıklanan listenin kendileri için bir ölçü olmadığını fakat akademik başarı anlamında her zaman daha yukarılarda yer almayı hedeflediklerini aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Yönetim olarak, üniversitemizdeki akademisyenlerin donanımlarına çok güveniyoruz. Başarılı ve sağlam bir akademik ekip ile çalışıyoruz ve çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm akademisyenlerimizle sıkı bir iletişim içerisindeyiz. Tek tek görüşüyor, talepleri alıyor ve yapılması gerekenleri yapıyoruz. Biz iyi niyetle yaklaştığımız için akademisyenlerimiz de asli görevlerine daha sıkı sarılıyor ve önemli projelere imza atıyorlar. Böyle olunca da akademik başarı geliyor. Bir bütün halinde üniversitemizi hak ettiği noktaya getirmek için çalışıyoruz. Son iki yıldır gerçek anlamda özveri ile görevlerini yapan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Listede yer alan akademisyenlerimizi de tebrik ediyorum. Bu akademisyenlerimizin sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.