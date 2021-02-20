Başkan Özkan’dan Gülmüş’e hayırlı olsun ziyareti

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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş ile bir araya geldi. Yeni görevinde kendisine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Özkan, Gülmüş’e Karacabey’i tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsetti.

Daha önce Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken, Bursa Adalet Komisyon Başkanlığı görevine getirilen Ömer Gülmüş’ü makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni görevinde kendisine başarı temennilerini iletti. Ziyarette Özkan, Karacabey’in tarihi ve doğal güzelliklerinden de bahsederek, özellikle 3T vizyonu kapsamında gerçekleştirilen başlıca çalışmalar hakkında da Gülmüş’e bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonunda Özkan, Gülmüş’e Karacabey Longoz Ormanlarında çekilen nilüfer çiçeği tablosu hediye etti.

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