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Kaçtıkları polise 5 kilometre sonra yakalanan ikili, asker kaçağı çıktı

DHA

Kaçtıkları polise 5 kilometre sonra yakalanan ikili, asker kaçağı çıktı


Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, polisi görünce de kaçmaya çalışan Osman A. (23) ve Abdulkadir E. (24) yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. İkili, asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını söyledi.
Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi´nde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, 16 AGJ 528 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti. Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda Şirinevler Caddesi üzerinde kıstırıp, yakaladı. Sürücü Osman A. ile beraberindeki arkadaşı Abdulkadir E.´nin izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.
'ASKER KAÇAĞI OLDUĞUM İÇİN KAÇTIM'
Şüphelilerden Abdulkadir E., "Asker kaçağı olduğumuz için kaçtık. 200 kilometre kaçtık. Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Uyuşturucuyu kullanıyoruz, satmıyoruz" dedi. Osman A. da "Asker kaçağıyım. Polisi görünce korktum, geri geri gitmeye başladım. Zaten evden yeni çıkmıştım. Kaçamadan yakalandık" diye konuştu.
6 BİN 300 LİRA CEZA YAZILDI
Osman A. ve Abdulkadir E.´ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-02-20 15:15:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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