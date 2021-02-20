Ağaçlar yalancı bahara aldandı çiçek açtı

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Bursa'da yalancı bahara aldanarak çiçek açan ağaçlar şaşırttı.

Bursa'da kar yağışı tüm hafta devam etse de havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi, ağaçlardaki çiçeklerinin erken açmasına sebep oldu. Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde şubat ayında ağaçların çiçek açtığını gören vatandaşlar ise, “Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuklar şiddetini sürdürürken badem ağaçlarının çiçek açmasına çok şaşırdık. Don veya soğuk havayla bu ağaçlar zarar görecek” dedi.

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