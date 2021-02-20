Ambulans sokağa giremeyince ekipler, yaşlı adam için seferber oldu

Bursa'da ayağı kırıldıktan sonra hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve Uludağ Yolu'ndaki evinin, yolunun merdivenli olmasından dolayı ambulansın götüremediği yaşlı adam, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından evine götürüldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Mollaarap Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kadri Diriksoy, sabah saatlerinde evinin önünde kar nedeniyle kayarak sol ayağını kırdı. Mahalle Muhtarı ve komşularının yardımıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Diriksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayağına basamadığı için ambulans yardımı isteyen Kadri Diriksoy'a evinin sokağının merdivenlerden oluştuğu için yardım edilemedi. Bunun üzerine Mollaarap Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen NAK ekipleri, hastaneye giderek Diriksoy'u kurdukları sedyeyle aldı. Mahallenin belirli bir bölümüne kadar araçla giden ekipler, Kadri Diriksoy'u 86 basamaklı merdivenli sokaktan taşıyarak evine ulaştırdı.

Kadri Diriksoy'u evine götürebilmek için NAK ekiplerinden yardım istediklerini belirten Mollaarap Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı, "Yardım talebimizi geri çevirmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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