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Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan şüpheli kendini vurdu; 1'i yaralı 3 kişi yakalandı

DHA

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan şüpheli kendini vurdu; 1'i yaralı 3 kişi yakalandı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin `dur´ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü Erkan B., ile yanında bulunan 4 arkadaşı 25 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacaklarınıı anlayınca otomobilden inerek kaçışını sürdürdü. 2 saat süren kovalamacanın ardından polisle çatışarak kaçmaya çalışan Furkan Özden D. kendi silahından çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Kanlar içinde yere düşen Furkan Özden D. yaralı olarak yakalanırken iki şüpheli saklanmaya çalışırken yakalandı. Polis kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, saat 1.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi´nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Konak Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerinde seyreden Erkan B. yönetimindeki 16 ALH 539 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.KOVALAMACA ANLARI KAMERAYA YANSIDISürücü, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi´nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Sokak arasında otomobille tehlikeli bir şekilde ilerleyen şüpheliler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, kaçış anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, otomobilde bulunan 5 şüphelinin silahlı olduğunu tespit ederken, bölgeye giriş-çıkışları kontrol altına alarak, şüpheli aracın mahalleden çıkışını önledi.POLİSLE ÇATIŞIRKEN, KENDİNİ VURDUBölgeden çıkamayacağını ve yakalanacağını anlayan şüpheliler 13. Yayla Sokak üzerinde otomobili bırakarak kaçışını sürdürdü. Bu sırada şüphelilerden biri üzerinde bulunan tabancayla polis ekiplerine rastgele ateş açarak ekipleri durdurmak istedi. Polis ekiplerinin uyarı ateşi sırasında kaçışını sürdüren Furkan Özden D. kendi silahından çıkan kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere düşen Furkan Özden D. ile ekiplerden saklanmaya çalışan Osman D. ve Sergen T. kıskıvrak yakalandı.Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan Özden D. Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken Osman D. ve Sergen T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı ilk aramada uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirilirken, araç detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.Tedavi altına alınan Furkan Özden D.´nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan sürücü Erkan B. ile Yusuf G.´yi yakalamak için bölgede çalışması sürüyor. Şüphelilerin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilirken, ilk ifadelerinde cezaevine girmemek için kaçtıklarını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-02-21 10:05:55

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