Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme söylemeyin üzülür'

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da kullandığı elektrikli bisikletle annesinin mezarına kardeşiyle birlikte giderken kaza yapıp yaralanan sürücü Yaren Arslan´ın (19), "Dedeme söylemeyin. Çok üzülür" demesi dikkat çekti.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak´ta meydana geldi. Yaren Arslan ve kardeşi Bedirhan Arslan (14), annesinin mezarını ziyaret etmek için elektrikli bisikletle yola çıktı. Yaren Arslan´ın kullandığı elektrikli bisiklet, Ahmet Emre Ongan(27) yönetimindeki 16 Y 0123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kardeş yaralandı. Yaren Arslan, kazanın etkisiyle şoka girerek, düştüğü yerden kalkıp gitmek istedi.
`DEDEM ÇOK ÜZÜLÜR´
Yaren Arslan´ın "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin" demesi dikkat çekti. Gençler kaza yerine gelen amcaları ile vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildiler. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-21 11:26:02
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