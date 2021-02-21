Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA´da son zamanlarda etkili olan yağışlar, barajları suyla doldurdu. Dron ile havadan görüntülenen Nilüfer Barajı´ndaki su seviyesinin yüzde 27 arttığı ve kentin yaklaşık 5 aylık ihtiyacını karşılayabileceği açıklandı. Meteoroloji verilerine göre Bursa, son 100 yılın en kurak 5´inci yılını geride bıraktı. Geçen hafta yaşanan yağışlarla kentteki barajlar suyla doldu. Geçen ay başlayan mevsim normallerinin üstünde kar yağışı ve yağmur Bursa´ya beklenen can suyunu taşıdı. Kentin en önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı´nda dronla yapılan çekimlerde son kaydedilen yağışların ardından su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığı saptandı.
`YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU´
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Geçen yılın sonunda başlayan yağışlar su miktarını artırdı. Şehrin içme su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynakların başında gelen Nilüfer Barajı´nda ki seviye yüzde 27´ye yükseldi. Doğancı Barajı´nda su seviyesi ise yüzde 34´e çıktı. Son hafta yağan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Yılın ilk haftasındaki yağışlar kentin su ihtiyacını rahatlıkla 5 ay karşılayacak seviyededir."
KURAKLIK KORKUTTU
Yetkililer, geçen yılın ortalarında beklenen yağış miktarının şehre düşmemesi nedeniyle kuraklık korkusu yaşandığını hatırlattı. Bursa´da, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarı nedeniyle geçen aya kadar kentin 75 günlük suyu kaldığını açıklandı. 2009 yılından bu yana Nilüfer Barajı´ndaki su seviyesinin en aza indiği dönem 2020 yılı olarak kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-02-21 11:41:04
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