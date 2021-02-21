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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor

İHA

SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor

Bursa’da 1 milyon 400 binin üzerinde abonesi bulunan ve kağıt faturalar için her yıl 17,5 ton kağıt harcayan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, SMS fatura uygulaması ile hem abonelerine hem de doğaya kazandırıyor. SMS fatura uygulamasına geçen aboneler cep telefonu ve tabletle ödüllendirilecek hem de kağıt kullanımının azalmasıyla daha fazla ağaç kesilmesinin önüne geçilecek.
SMS fatura uygulaması hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde neredeyse herkesin mobil telefon kullandığını belirterek abonelerin hızlı, kaybolma riski olmayan ve çevreci bir seçenek olan SMS faturayı tercih etmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 1 milyon 400 bin abonesi bulunan BUSKİ’nin her yıl kağıt faturalar nedeniyle 17,5 ton kağıt kullanıldığına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Kağıt faturalar yılda ortalama 300 ağacın kesilmesine sebep oluyor. Yeşili korumak için vatandaşlarımızı SMS faturaya geçmeye davet ediyorum" dedi.
Canla başla çalışıyoruz
Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil Bursa’nın yeşil kalması ve en kıymetli kaynak olacak suyun gelecek nesillere aktarılması için çevreye duyarlı ve sürdürülebilir politikalar ürettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Teknolojinin insanlığa sunduğu imkanlardan faydalanarak karbon ayak izimizi, su ayak izimizi kontrol altına alarak yaşanabilir, sağlıklı bir kent inşa etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalara halkımızın da katkı vererek, BUSKİ’nin başlatmış olduğu SMS fatura uygulamasına geçmesini bekliyorum” diye konuştu.
SMS faturaya geçen kazanıyor
Abonelerin SMS faturaya geçmesini özendirmek için BUSKİ tarafından Aralık ayında başlatılan kampanya da 16 Mart 2021 tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında kağıt fatura almayı bırakarak, SMS faturaya geçiş için kayıt yaptıran aboneler arasında çekilişle 16 kişiye mobil telefon ve 16 kişiye de tablet hediye edilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken ise SMS yoluyla kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek. Su tüketimi ve borç bilgilerini cep telefonuna SMS olarak almak isteyen aboneler, 0530 919 0 185'nolu telefona mesaj göndererek bilgilerini kolayca güncelleyebiliyorlar. BUSKİ SMS faturaya geçmek için abonelerin YEŞİL boşluk ABONE NO boşluk TC NO yazıp, 0530 919 0185’e SMS olarak göndermesi yeterli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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