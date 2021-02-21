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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, imalat başladı

İHA

Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, imalat başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi’nin son yapısı olan HaremlikSelamlık binasının olduğu alanda Müze Müdürlüğü tarafından tamamlanan kazı çalışmalarının ardından temel imalatlarına başlandı.
Bursa’da 8500 yıllık arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda hayata geçirilen restorasyon projeleri ile kenti adeta açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Mevlevihane’deki çalışmalarda da artık sona yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi, bir süre sonra yıkılıp, yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Pınarbaşı Mezarlığı’nın karşısında 17. yüzyılda, mevlevîliğin önemli zatlarından Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan ve döneminin en büyük Mevlevihanelerinden olan, ancak zaman içinde yıkılıp yerine su depoları yapılan Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.
Haremlik Selamlıkta çalışma başladı
Rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970’li yıllarda, alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bir bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı. Mevlevihane, ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydanı Şerif ve Matbahı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi’ olmak üzere 3 bölümden oluşan özgün kimliğiyle kente kazandırılıyor. Semahanenin çatısında kiremit kaplama işleri tamamlanırken, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mevlevihane’nin peyzaj projesi de kurul onayından geçti. Bu arada Mevlevihane’nin son yapısı olan ve günümüzde bulunmayan Haremlik Selamlık bölümünün olduğu alanda Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazı çalışmaları tamamlanırken, bu bölümde de temel çalışmalarına başlandı.
Değer katacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1615 yılında yapılan tarihi yapının, restorasyonun ardından yeniden aslına uygun olarak Mevlevihane olarak kullanılacağını söyledi. Pandemi süreci nedeniyle bir miktar gecikme yaşandığını ancak artık son yapının da ayağa kaldırılması çalışmalarına başlandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri yine Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesindeki Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla beraber bu alanı tamamlayan Mevlevihane, çalışmalar bittiğinde mükemmel bir eser olacak. Hem Bursa içinden hem de Bursa dışından tam bir ziyaretgaha dönüşeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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