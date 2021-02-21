İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor

Yenilik ve inovasyon adına adımların atılmasında ciddi anlamda destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tamamıyla genç kadrodan oluşan Baykoca proje takımının 3 farklı alanda yarışacağı TEKNOFEST 2021 başvuru çalışmalarını yerinde inceledi.

2126 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışlarında İnegöl Belediyesi’ni üç farklı alanda temsil edecek olan Baykoca Elektrikli Gezi Aracı Takımı, Fezakadı Drone Takımı, İstikba Roket Takımı ekipleri, projelerinin ArGe çalışmalarına Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hummalı çalışmalarına devam eden proje takımlarının ArGe sürecine eşlik ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

Gençlerin heyecanına ortak olan ve burada bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başarının anahtarının çok çalışmak olduğunu ifade etti. Başkan Alper Taban açıklamasının devamında, ‘’Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Gelecekte bunu daha iyi anlayacaksınız. Akranlarınız hoşça vakit geçirirken biz o zamanlar bir şeyler yapma çabası içerisindeydik diye ifade edersiniz. Ben bunu kendi evladım dâhil olmak üzere söylüyorum. Çok çalışan başaracaktır Allah’ın izniyle. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Fikir ve kanaatlerinizi bizlerle lütfen paylaşın. Bizim hiç durmadan üretiyor olmamız lazım. Hiç durmadan yenilikleri arıyor olmamız lazım. Çünkü yeni düşünce ve akıllara ihtiyacımız var. Biz ekibimizi donanımlı insanlarla oluşturursak bir bu kadar daha güzel işler çıkacağına inanıyorum. Burada bir çırpıda saydığınız üç dört tane konu var. Ayrıca konu başlığı olarak çalıştığınız konular da var. Benim çabamdan ne olur demeyin sizin çabanızla başlıyor bütün her şey. O çabalar ortak bir sinerjiye ve ortak bir paydaya dönüşüyor. Sizlere güveniyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel projeler üretemeye devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşma sonrası ekipler hazırladıkları projelerin sunumunu yaparak, TEKNOFEST 2021 başvurularını tamamladı.

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