'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da `ekmek almaya çıktık´ diyerek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasına uygulama noktası kurdu. İnegöl ilçesi Belediye Meydanı´nda uygulama yapan ekipler, yaya 3 kişiyi durdurdu. Ekipler, 3 kişiye de izin belgelerini sordu. Ancak 3 kişi de belge gösteremedi. Yasağı ihlal eden kişilerin "Ekmek almaya çıktık" demesi üzerine ekipler, 3 kişinin adreslerini inceledi. Ekipler, 3 kişinin yalan söylediğini ortaya çıkardı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer liradan toplam 9 bin 450 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-21 14:23:31
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