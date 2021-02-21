Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Yıldırım Belediyesi, vefatının 21’inci yıl dönümünde Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı gençlerin tanıması ve şiirleriyle tanışması amacıyla düzenlediği ‘Mehmet Akif İnan Şiirleri Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak, çocukların ve gençlerin manevi dünyasını zenginleştirip onlara Mehmet Akif İnan’ı tanıtmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, öğrencilerin seslendirdiği, Mehmet Akif İnan şiirlerinin video görüntüleriyle hazırlanan şiir yarışmasına imza attı. Kudüs Şairi’ni tanımak için, lise ve üniversite olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılan Mehmet Akif İnan Şiirlerini Okuma Yarışması’na Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplamda 49 öğrenci katıldı. Yarışmada, lise kategorisinde Kübra Ünlü birinci olurken, Esmanur Güner ikinci, Bahadır Bal ise üçüncü oldu. Üniversite kategorisinde ise birinciliği Arif Karaca alırken, ikinciliği Adem Kırmızı, üçüncülüğü ise Kader Arsan kazandı.
Yarışmayı kazananları Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ndeki makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şiir, edebiyat ve sanat bir bedenin ruhu gibidir. Nasıl ki ruh olmadan beden hareket edemiyorsa şiir, sanat ve edebiyat da ruh olmadan hareket edemez. Kültür ve sanat bizlerin ihmal etmemesi gereken bir alan. Spor ve istihdam kadar aslında kültür, sanat ve edebiyatta önemli. İşte burayı gördünüz. Burası bir kütüphane ‘Uyumayan Kütüphane’ ismini verdik. 7/24 çocuklarımıza, gençlerimize, sizlere hizmet etsin diye. Burası bizi çok büyük bütçeli projelerimizden daha fazla motive ediyor. Çünkü burada geleceğimizi görüyoruz. Burada ders çalışan kardeşlerimiz bundan 1520 sene sonra doktor, avukat, mühendis, belediye başkanı, kaymakam veya vali olacak. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler. Bu noktadaki yatırımlara olan ilgi, bizleri daha çok motive ediyor” diye konuştu.
“Şiir hayatınızdan eksik olmasın”
Medeniyetin temelinin söz olduğunu, binaların, fiziki eserlerin yok olabileceğini ama sözün kalıcı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
“Şiirler bu medeniyetin temelinin kalıcı eserleri. Uyumayan Kütüphanemizin açılışında AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Efkan Ala şöyle bir ifade kullanmıştı; ‘Kütüphane aklın mirasıdır.’ O anlamda insanlığın ortak mirası olan bu tip değerler ve bunlardan biri de şiir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir alanla meşgul olmanız bizleri gururlandırıyor. Bu ödüller sadece farkındalık oluşturmak adına yapılan şeyler. İnşallah hiçbir zaman şiir hayatınızdan çıkmaz. Şiir hayatınızdan hiç eksik olmasın. Şiir gibi de bir hayatınız olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Yılmaz konuşmasının ardından şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza
YEREL HABERLER 'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 ...
İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “İhracatçımızı dövizdeki fiyat istikrarsızlığına karşı korumalıyız”
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: ...
Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı oluşuyor
YEREL HABERLER Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı ...
Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu
YEREL HABERLER Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu
Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
YEREL HABERLER Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, imalat başladı
YEREL HABERLER Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, ...
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor başvuru
YEREL HABERLER Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor ...
SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor
YEREL HABERLER SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk ...
Bursa Ticaret Borsası liderliğin geleceğine ışık tuttu
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası liderliğin geleceğine ışık ...
Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme söylemeyin üzülür'
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme ...
Korona aşısı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
YEREL HABERLER Korona aşısı olan anabilim başkanı antikor ...
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar
YEREL HABERLER Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan şüpheli kendini vurdu; 1'i yaralı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan ...
Nilüfer Belediyesi’nden müzik dolu program
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden müzik dolu program
İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı
YEREL HABERLER İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı
Bursa'da kovalamaca kanlı bitti Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken kazara kendini vurdu Kaçarak bilmedikleri eve girerek gizlenmeye çalışan 2 kişi ise takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kovalamaca kanlı bitti Polisin 'dur' ...
Yavru deve kuşlarının kar yeme yarışı İlk kez karla tanışan Ziraat Fakültesi'nde dünyaya gelen deve kuşları kar yedi
YEREL HABERLER Yavru deve kuşlarının kar yeme yarışı İlk kez karla ...
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Kaza yerinden arabasıyla geçen sürücü yerde yatan kişinin yeğeni olduğunu görünce şok oldu Amca, ambulans gelene kadar yeğenini sakinleştirdi
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ...
(Özel) Flamingo ailesine 12 yeni üye
YEREL HABERLER (Özel) Flamingo ailesine 12 yeni üye
(Özel) Uludağ'da sislerin ve bulutların arasında büyüleyici kar manzaraları
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ'da sislerin ve bulutların arasında ...
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
YEREL HABERLER NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli ...
Ambulans sokağa giremeyince ekipler, yaşlı adam için seferber oldu
YEREL HABERLER Ambulans sokağa giremeyince ekipler, yaşlı adam için ...