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Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza

DHA

Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza


Semih ŞAHİNMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 22 kişiye, 69 bin 300 TL ceza uygulandı. Kumar oynayanların kahvehaneye erkek kuaföründen giriş yapması ve dışarıyı güvenlik kamerasıyla izlemesi dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak´ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle kapıyı açtı. İçeriye giren ekipler, kahvehanede 22 kişinin olduğunu belirledi. 22 kişinin kahvehaneye ön taraftaki erkek kuaföründen girdiği tespit edilirken, giriş kapısında 'Maskesiz Girilmez' yazısı ise dikkat çekti. Ayrıca ekipler, kahvehanedekilerin polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem aldığı görüldü.
22 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer TL'den toplam 69 bin 300 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM
2021-02-21 19:23:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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