Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

DHA

Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, bir zincir market şubesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Marketin depo kısmındaki  malzemelerde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Sıracevizler Mahallesi Bahçe Sokak'taki bir marketler zincirinde meydana geldi. Marketin depo kısmındaki boş karton kutular, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Marketten çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından, yangın büyümeden söndürüldü. Yangının meydana geldiği marketin depo kısmındaki malzemelerde maddi hasar olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-02-22 00:02:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa’da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı
YEREL HABERLER Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, ...
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
YEREL HABERLER Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 ...
Otomobille sigara almaya gitmesi pahalıya patladı
YEREL HABERLER Otomobille sigara almaya gitmesi pahalıya patladı
Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi
YEREL HABERLER Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi
'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza
YEREL HABERLER 'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 ...
Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ...
İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “İhracatçımızı dövizdeki fiyat istikrarsızlığına karşı korumalıyız”
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: ...
Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı oluşuyor
YEREL HABERLER Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı ...
Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu
YEREL HABERLER Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu
Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
YEREL HABERLER Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, imalat başladı
YEREL HABERLER Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, ...
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor başvuru
YEREL HABERLER Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor ...
SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor
YEREL HABERLER SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk ...
Bursa Ticaret Borsası liderliğin geleceğine ışık tuttu
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası liderliğin geleceğine ışık ...
Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme söylemeyin üzülür'
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme ...
Korona aşısı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
YEREL HABERLER Korona aşısı olan anabilim başkanı antikor ...
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar
YEREL HABERLER Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan şüpheli kendini vurdu; 1'i yaralı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan ...
Nilüfer Belediyesi’nden müzik dolu program
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden müzik dolu program
İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı
YEREL HABERLER İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı
Bursa'da kovalamaca kanlı bitti Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken kazara kendini vurdu Kaçarak bilmedikleri eve girerek gizlenmeye çalışan 2 kişi ise takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kovalamaca kanlı bitti Polisin 'dur' ...