Bursaspor bu kez de golü unuttu

TFF 1. Lig’de bu sezon oynadığı ilk 20 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren Bursaspor, Tuzlaspor karşılaşmasının ardından Balıkesirspor ağlarını da havalandıramadı.

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Balıkesirspor’a 30 mağlup olan Bursaspor’da işler tersine döndü. Ligin ilk 20 haftasında gol atmayı başaran yeşil beyazlı takım, geçen hafta oynanan Tuzlaspor karşılaşmasının ardından Balıkesirspor ağlarını da sarsamadı. Son iki haftayı golsüz kapatan Bursaspor’un, ileri uçtaki etkisizliği de göze çarptı. 22 haftası geride kalan ligde yeşilbeyazlılar, 35 kez rakip fileleri havalandırırken, 35 defa da kalesini gole kapatmadı.

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