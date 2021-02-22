(Özel) Uludağ’da kış aylarında ayıların karpuz keyfi Uludağ’da yaban hayvanlarının beslenmesi foto kapanla görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Uludağ’da kış aylarında ayıların karpuz keyfi Uludağ’da yaban hayvanlarının beslenmesi foto kapanla görüntülendi

İHA

(Özel) Uludağ’da kış aylarında ayıların karpuz keyfi Uludağ’da yaban hayvanlarının beslenmesi foto kapanla görüntülendi

Uludağ’da kış aylarında yiyecek bulamayan ayılar için 2 buçuk ton karpuz bırakıldı. Ayıların ve diğer yaban hayvanlarının beslenmeleri foto kapanlarla görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü kış aylarında başta Uludağ olmak üzere yaban hayvanları için doğaya çeşitli yiyecekler bırakıyor. Uludağ’da yaşayan ayılar ve diğer yaban hayvanları için piyasa değeri olmayan 2 buçuk ton karpuz ormana bırakıldı. Bir halde tüccar tarafından alınmayan karpuzlar, kış gününde ayı ve diğer hayvanların keyfini yerine getirdi. Karpuzun yanı sıra ekmek, tavuk, meyve, sebze gibi çeşitli yiyecekler de belirli aralıklarla görevliler tarafından tabiata bırakılıyor. Yaban hayvanlarının yiyeceklere ulaşıp ulaşamadığı da kurulan foto kapanlarla tespit ediliyor.
Başta ayılar olmak üzere çakal, tilki, kurt, yırtıcı kuşlar ve diğer hayvanlar da Millî Parklar Müdürlüğü çalışanları tarafından besleniyor. Atılmak üzere olan yiyecekler çöp yerine hayvanların midesine gidiyor. Görevliler kimi zaman kar motorları, araçlar, kimi zamansa yaya olarak zorlu bölgelere ulaşarak hayvanları besliyor.
Öte yandan, karnını doyuran ayıların yerde yuvarlanma anları, uzanarak yemek yemeye çalışmaları foto kapan ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor iki sezon sonra bir ilki yaşadı
YEREL HABERLER Bursaspor iki sezon sonra bir ilki yaşadı
(Özel) Balığın kokusunu duyan bakıcının peşine takıldı Pelikan ve penguenler yemeği görünce böyle koşuşturdu Bir pelikan günde 750 gram balık yiyor
YEREL HABERLER (Özel) Balığın kokusunu duyan bakıcının peşine ...
(Özel) 65 yıldır değerli çantaları çöpe gitmekten kurtarıyor
YEREL HABERLER (Özel) 65 yıldır değerli çantaları çöpe gitmekten ...
Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan ...
Bursa’da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa’da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı
YEREL HABERLER Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, ...
Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 kişiye 69 bin TL ceza
YEREL HABERLER Berberden girilen kahvehaneye polis baskını; 22 ...
Otomobille sigara almaya gitmesi pahalıya patladı
YEREL HABERLER Otomobille sigara almaya gitmesi pahalıya patladı
Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi
YEREL HABERLER Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi
'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye ceza
YEREL HABERLER 'Ekmek alma' bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 ...
Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Mehmet Akif İnan şiirlerini okuma yarışmasında ...
İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi TEKNOFEST’e dolu dolu hazırlanıyor
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “İhracatçımızı dövizdeki fiyat istikrarsızlığına karşı korumalıyız”
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: ...
Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı oluşuyor
YEREL HABERLER Gürsu’nun kalbi ve simgesi olacak yeni kent meydanı ...
Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu
YEREL HABERLER Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu
Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
YEREL HABERLER Kompresör makinesine parmaklarını kaptırdı
Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, imalat başladı
YEREL HABERLER Bursa Mevlevihane’nin son yapısında kazı bitti, ...
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor başvuru
YEREL HABERLER Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ne rekor ...
SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor
YEREL HABERLER SMS fatura hem size hem doğaya kazandırıyor
Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'ndaki doluluk ...
Bursa Ticaret Borsası liderliğin geleceğine ışık tuttu
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası liderliğin geleceğine ışık ...
Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme söylemeyin üzülür'
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle kaza yapan gençler: 'Dedeme ...
Korona aşısı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
YEREL HABERLER Korona aşısı olan anabilim başkanı antikor ...
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar
YEREL HABERLER Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar