Bursaspor, Play-Off iddiasında yara aldı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, Balıkesir deplasmanından mağlubiyetle ayrılarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Üst üste ikinci maçını da gol sevinci yaşayamadan tamamlayan Bursa ekibinin, Play-Off hattı ile puan farkı da 7´ye yükseldi.

Spor Toto 1. Lig´de mücadele veren Bursaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor deplasmanından 3-0´lık yenilgi ile dönerek, Play-Off yarışında ağır yara aldı. 31 puanda kalan Bursa temsilcisi ile Play-Off hattı arasındaki puan farkı 7´ye yükseldi. Son olarak, ligin ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor´u deplasmanda yenen Bursa ekibinin, galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Bu son 4 maçının 3´ünden yenilgi ile ayrılan Bursaspor, sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

TOPA SAHİPLİK, SONUCA YANSIMIYOR

Sezon genelinde rakiplerine kıyasla daha fazla topa sahip bir görüntü çizen Bursaspor, bu karşılaşmaların birçoğunda puan kaybı yaşadı. Balıkesir deplasmanında da yüzde 61´lik topla oynama oranına sahip Bursa ekibi, sahadan farklı mağlubiyetle ayrılırken; sezon genelinde de rakiplerinden daha fazla topa sahip olduğu 10 maçının 7´sinde puan kayıpları yaşadı. Buna karşın; Bursaspor´un kazandığı 9 maçın 6´sında rakibinden daha az topa sahip olma oranına sahipliği dikkat çekti.

TÜM MAÇLARDA GOL ATMIŞTI, İKİ MAÇTIR SUSKUN

Ligin 21'inci haftasına dek tüm maçlarında gol sevinci yaşayan Bursaspor, son maçlarda ise suskunluğa büründü. Bu sezon ligde ilk kez önceki hafta evinde Tuzlaspor ile golsüz berabere kalarak, rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamlayan Bursa temsilcisi, Balıkesir deplasmanında da gol sevinci yaşayamadı. Özellikle, son maçlarda etkinlik gösteremeyen Bursaspor´un, oyunsal bazda da iyi bir görüntüde olmaması, camiada eleştirilere neden oldu.

EVİNDE ÜST ÜSTE İKİ MAÇ OYNAYACAK

Bursaspor, bundan sonraki sürecinde ilk iki maçını da evinde oynayacak. Bu kapsamda 25 Şubat Perşembe günü Bursa ekibi, Menemenspor´u konuk edecek. Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak isteyecek Bursa temsilcisi, bu kez 28 Şubat Pazar günü de bir diğer İzmir temsilcisi Akhisarspor´u ağırlayacak. Play-Off yarışı için, Bursa cephesi adına bu maçlar, kader maçları olarak görülüyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-22 10:02:25



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