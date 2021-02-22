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Küçük Su Çulluğu Kuşu'nun yiyecek araması görüntülendi

DHA

Küçük Su Çulluğu Kuşu'nun yiyecek araması görüntülendi


KARACABEY(Bursa),(DHA)BURSA´da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, `kış göçmeni´ olarak adlandırılan Küçük Su Çulluğu Kuşu´nu bataklık alanda yiyecek aradığı anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Küçük Su Çulluğu´nun yiyecek ararken çıkarttığı ses ve hareketler büyük beğeni aldı.
Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları´nda Küçük Su Çulluğu Kuşu´nun yiyecek aradığı anları görüntüledi. Daha çok kış döneminde görülen ve `Kış Göçmeni´ olarak bilinen Küçük Su Çulluğu Kuşu, ormanlık ve bataklık alanlarda yaşıyor. Tüydeş, kuşun solucan ve bitki köklerini bulmak için çıkarttığı ses ile hareketlerin yer aldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Tüydeş, "Ülkemizde çok sık görülmez. Ana vatanı Doğu Avrupa ile Rusya. Soğuk kış aylarında konaklamak için ülkemizde daha çok Trakya, Marmara bölgesi, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgesindeki ormanlık bölgelerde görülür" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey BURSA,(DHA)
2021-02-22 10:47:11

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