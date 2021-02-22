Otomobil lastiğinden 1 kilo kokain çıktı

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil lastiği içine gizlenmiş 1 kilogram kokain ve 1 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da geçen cumartesi günü şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. K.A., R.K., K.D., O.F. ve İ.K. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ile bir otomobilin lastiğine saklanmış 1 kilogram kokain ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., R.K., K.D. ve O.F. çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-02-22 11:01:48
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