Uludağ'daki yaban hayvanları, karpuz ve ekmekle beslendi



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)ULUDAĞ'a kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için 2,5 ton karpuz bırakıldı. Ayı ve tilki ile yırtıcı kuşların karpuzu yedikleri anlar fotokapanla görüntülendi.

Uludağ´da pandemi kısıtlamalarından dolayı azalan ziyaretçi sayısı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamasına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise, bu dönem başta Uludağ olmak üzere, birçok noktaya yaban hayvanlarının beslenebilmesi için yiyecekler bıraktı.

Bu kapsamda 2,5 ton karpuz ile çok sayıda ekmek ve sebze-meyve de ormanlık alana götürüldü. Ayı ve tilki ile yırtıcı kuşların bırakılan yiyecekleri yedikleri anlar fotokapanla görüntülendi.

Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sayesinde yaban hayvanların beslenmesine yardımcıı oluyor. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-22 11:11:03



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