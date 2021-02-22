Nilüfer galibiyet serisine devam ediyor

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi’yi 3824 yenerek, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Nilüfer Belediyespor, 14. hafta maçında Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi ile karşılaştı.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde oynan 14. hafta müsabakasına Nilüferli hentbolcular etkili başlayarak ilk 10 dakikayı 91 önde bitirdi. Hızlı hücumlarla baskısını artıran Bursa ekibi ilk yarıyı 2110 önde tamamladı. İkinci yarının başlaması ile birliktedaha çok genç oyuncularla sahada yer alan Nilüfer Belediyespor saha içi yerleşim ve mücadeleden taviz vermeyerek, maçtan 3824 galip ayrıldı. Böylece Nilüfer ekibi üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Nilüferli hentbolcular 14 maçta elde ettikleri 11 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 23’e yükselterek 3. sıradaki yerlerini korudu.

Nilüfer Belediyespor önümüzdeki hafta 28 Şubat 2020 Pazar günü deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.