Gençlerin tehlikeli tik tok oyunu

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Bursa'da 2 gencin bir evin çatısına çıkıp tehlikeye aldırış etmeden tik tok için video çekmeye çalışmaları yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde bir evin çakısına çıkan 2 kafadar tik tok için video çekmeye çalışırken bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tehlikeye aldırış etmeden alüminyum çatı üzerinde yürüyen gençler yürekleri ağza getirdi.

Gençler video çekimini bitirip aşağıya indi.

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