Bursagaz, güvenli doğal gaz konusunda abonelerini bilgilendirdi

Bursagaz, doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğuna dikkat çekerek, evlerde ve iş yerlerinde dikkat edilmesi gereken hususları hatırlattı. Yapılan açıklamada, gaz kaçağı ve sızıntı gibi durumlarda vakit kaybedilmeden 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nın aranması gerektiği bildirildi.

Bursagaz, kış aylarının yoğun olarak yaşandığı günlerde güvenli doğal gaz kullanımı hakkında abonelerini bilgilendirdi. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bursagaz olarak 1 milyondan fazla abonemizin ve ailelerinin doğal gazı güvenli ve kesintisiz bir şekilde kullanması için çalışıyoruz. Bir yandan sürekli ve güvenli doğal gaz arzı sağlarken, diğer yandan güvenli kullanıma ilişkin olarak abonelerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Doğal gaz acil ekiplerimiz, gaz kaçağı ve sızıntı gibi olaylara karşı 7 gün 24 saat görevinin başında bulunuyor. Bununla birlikte, bu tür durumların önlenmesi için abonelerimizin doğal gaz kullanım kurallarına uymaları büyük önem taşıyor” denildi.

Bilhassa Bursagaz’ın onayı olmadan müdahale edilen tesisatların sebebiyet verdiği tehlikeye dikkat çekildi. Abonelerin doğal gazla çalışan cihazların projesinde değişiklik yapacak şekilde müdahalede bulunmamalarının altı çizilen açıklamada, böyle bir durumda mutlaka Bursagaz’a başvurmaları gerektiği belirtildi. Bacaların bakım ve temizliğinin her yıl yapılmasının önemine değinilen açıklamada, bunun Bursagaz tarafından yetkili kılınan firmalar tarafından yapılmasının gerektiği ifade edildi. Havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmamasına vurgu yapılan açıklamada, bacalı cihazların bulunduğu odada uyumanın güvenli olmadığı ve bacalı cihazların banyoya konulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Koku duyarsanız 187’yi arayın

Bursagaz’dan yapılan açıklamada, çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku duyan abonelerin vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı aramaları gerektiği belirtilerek şöyle devam edildi:

“Kokusuz bir gaz olan doğal gazda muhtemel kaçağın anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusu veren bir madde eklenir. Abonelerimiz böyle bir koku aldıklarında paniğe kapılmadan mekânı tahliye etmeli ve ücretsiz olarak 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı aramalıdır. Acil ekiplerimiz olay yerine ulaşana dek, herhangi bir yangına yol açmamak için telefon ve kapı zili kullanmaktan kaçınmalı, mümkünse doğal gaz cihazını ve sayacını kapatmalıdır.”

13 adımda güvenli doğal gaz kullanım rehberi;

1. Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi’ olmasına dikkat edin.

2. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak, her yıl yetkili firmalara yaptırın.

3. Yakıcı cihazların bakımını her yıl yetkili servislere yaptırın. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.

4. Ortama oksijen girişinin sağlanması için bacalı yakıcı cihaz ve ocağınızın bulunduğu alanlardayer alan havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın.

5. Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyin, cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.

6. Doğal gaz tesisatlarına sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırın. Sertifikalı firmalara www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.

7. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun.

8. Bacalı yakıcı cihaza ait baca ve cihaz ile baca arasındaki bağlantı parçası standartlara uygun paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.

9. Mutfaklarda doğal gaz kullanılan bacalı cihazların bağlandığı doğal gaz bacalarına aspiratör bağlamayın. Banyolarda doğal gazlı bacalı cihaz kesinlikle kullanmayın.

10. Yakıcı cihazlara ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliğini sık sık kontrol edin.

11. Yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçin.

12. Gaz yakıcı cihazlarınızın hermetik sistem olması halinde; hermetik baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca bağlantısı üzerindeki bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kontrol edin.

13. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın.

187 Doğal Gaz Acil Hattı’na ihbar edilmesi gereken durumlar;

Bina girişindeki doğal gaz kutusunda, apartman ya da merdiven boşluğu ile bina dışında doğal gaz kokusu duyulması,

Bina önündeki doğal gaz servis kutusunun kırılması veya hasar görmesi,

Doğal gaz kullanımı olan dairede, binada ya da yan binada yangın çıkması.

Doğal gaz kokusu duyduğunuzda;

Çakmak veya kibrit yakmayın.

Lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapatmayın veya fişten çekmeyin.

Kapı ve pencereyi açıp ortamı havalandırın.

Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın.

Kapı zilini kullanmayın ve kullandırmayın.

Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayın.

Herkesin gaz kokusu olan mekânı terk etmesini sağlayın.

Koku bodrumdan geliyorsa bodruma inmeyin.

Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayın.

Komşularınızdan veya evinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayın.

187 Doğal Gaz Acil Hattı arandığında verilmesi gereken bilgiler;

Sırası ile problemi net bir şekilde anlatın.

Güvenliğiniz için 187 Doğal Gaz Acil Hattı’ndaki operatörün verdiği bilgilileri harfiyen yerine getirin.

Açık adresinizi paylaşın. Acil müdahale ekibinin kısa sürede adrese ulaşması için detaylı tarif verin.

Acil durumda ulaşılabilmesi için adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı paylaşın.

