Bursaspor-Menemenspor maçının hakemi belli oldu

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TFF 1. Lig’in 23’üncü haftasında oynanacak olan BursasporMenemenspor maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

TFF 1. Lig’in 23’üncü haftasında Perşembe günü saat 19.00’da oynanacak olan BursasporMenemenspor maçının hakemi belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada kritik karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu’nun yardımcılığını Murat Altan ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Hakem Bülent Birincioğlu yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 maçı kazandı, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Menemenspor da genç hakem yönetiminde 3 maça çıktı ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

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