Su kamyonu alev topuna döndü

Bursa'da otoban üzerinde seyir halinde olan su yüklü kamyon, alev topuna döndü. O anlar kameralara an be an yansıdı.

Olay, Kestel ilçesinde otoban üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan D., idaresindeki 16 KAV 35 plakalı su yüklü kamyonet, Gölbaşı mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü Hasan D., aracı durdurup son ânda kendisini dışarıya attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hâle geldi. Yangın sebebiyle Bursaİzmir oto yolunun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı. Kamyonun alev topuna dönmesi, kameralar tarafından da görüntülendi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

