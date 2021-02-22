Prof.Dr.Basut: Aşı antikor oluşturdu ve çevremdekilerin fikri değişti



Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)BURSA Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut´un, koronavirüs aşısı olduktan sonra yaptırdığı testte antikor seviyesi yüksek çıktı. Çevresinde aşıya karşı olumsuz düşünceleri olanların antikor testini paylaştıktan sonra fikirlerini değiştirdiklerini belirten Prof. Dr. Basut, "Aşıdan sonra hastalığı ağır ve ölümcül geçirme ihtimaliniz neredeyse sıfır. Şu anda ülkemizde yapılan aşı, en güvenlisi" dedi.Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, sağlık çalışanlarının aşılanması kararının ardından Çin´den getirilen koronavirüs aşısını oldu. Prof. Dr. Basut, aşının 2´nci dozunu olduktan yaklaşık iki hafta sonra antikor testi yaptırdı. Test sonuçlarını alan Prof. Dr. Basut, vücudundaki antikor seviyesinin yükseldiğini gördü. Sosyal medya hesabından test sonucunu paylaşan Basut, herkesi aşı olması konusunda uyardı. Sağlık çalışanları aşılandığı sırada kendisine aşı yaptırdığını belirten Prof. Dr. Basut, "Pandemi başlayınca bunun çaresinin aşı olduğunu biliyorduk. Çok şükür ki aşı bulundu ve kısa sürede elde ettik. Aşılar, Türkiye´ye de geldi. Hastalarla bire bir temasta bulunan sağlıkçılar olarak öncelikle aşı olmamız gerekiyor. Sıra bana geldiğinde hiç düşünmeden aşımı yaptırdım" dedi.

`AŞININ YAN ETKİSİNİ GÖRMEDİM´

Aşının bir yan etkisini görmediğini belirten Prof. Dr. Basut, "Aşı zamanı geldiğinde herkes gibi bizim de kaygılarımız vardı. `Aşı olalım mı olmayalım mı, olursak hangi aşıyı olalım´ gibi. Özellikle sosyal medyada bu konuyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var. Ancak bunları ciddiye almadım. Ölçüm, işi bilen, bilimsel kurullarda görev alan arkadaşlarımızın verdiği bilgiler oldu. Ülkemize hangi aşı gelseydi onu yaptıracaktım. İnanıyorum ki, inaktif aşı yani şu an ülkemizde var olan aşı bunların içerisinde en güvenlisi. Yıllardır bildiğimiz bir teknonojiyle yapılan bir aşı. Yan etkisi hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Aşıyı yaptırdığımda kol ağrısı, ateş, halsizlik gibi hiçbir şey yaşamadım. Aynı gün işime devam ettim. Ondan sonraki günlerde de herhangi bir yan etki yaşamadım. Daha sonra ikinci aşımı da yaptırdım" diye konuştu.

`AŞI ÖLÜM RİSKİNİ NEREDEYSE SIFIRLADI´

Aşıdan sonra merak edip antikor testini yaptırdığını söyleyen Prof. Dr. Basut, "Antikor testimde özellikle `s proteine´ karşı olan antikora baktırdım. Bunun yüksek çıkması beni rahatlattı. Çünkü vücudumuzda Covid-19´a karşı bir antikor bulunması gerekiyor. Bu antikoru oluşturmanın iki yolu var. Ya bu hastalığı geçireceksiniz ya da bu hastalığın aşısını olacaksınız. Tercih ettiğimiz yol aşı olmak. Aşı olduktan sonra belirli bir süre sonra antikor düzeyleriniz yükselmeye başlıyor. `Bu ne demek oluyor?´ Sizin vücudunuzun savunması bu virüsü öğrenip önlem alıyor. Antikor düzeyinin ne kadar olduğu çok önemli değil. Tabi ki yüksek antikor değerleri daha iyi olarak düşünülebilir. Ama antikorun var olması bu virüsü, vücudunuzun öğrenmiş olduğunu, karşılaştığında ne yapacağını bilmesi anlamına geliyor. Antikor oluştuğu takdirde sizin ölümcül bir hastalık geçirme ihtimaliniz neredeyse sıfır. Hastalıktan korunma ihtimali yüzde 50-70 civarında verilse de bunlar hafif hastalıklar. Hastalığı ağır ve ölümcül geçirme ihtimaliniz yok gibi bir şey" diye ifade etti.

`ANTİKOR FİKİRLERİ DEĞİŞTİRDİ´

Prof.Dr.Oğuz Basut, aşıdan sonra antikor oranını paylaştığı test sonucunun çevresindekilerin düşüncelerini değiştirdiğini belirtti. Basut, "Antikor oluştuğunu gördük. Gelen tepkiler çok olumlu oldu. Aşı olmaktan kaçan, endişeleri ve korkuları olan bir çok arkadaşım, dostum, tanıdığımın fikirleri değişti. Artık onlar da aşı olmak istiyor" diyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2021-02-22 14:22:20



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