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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onuncu ana kucağı merkezi Yenişehir’e

İHA

Onuncu ana kucağı merkezi Yenişehir’e

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘okul öncesi eğitim hizmeti alamayan miniklere bu imkânı sunmak için’ projelendirdiği ana kucağı merkezlerinin onuncusu Yenişehir’de hizmete açıldı. Salgın tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığı merkezde 46 yaş arası 100 çocuğun ücretsiz eğitim göreceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sırada, Gemlik ve OsmangaziAlacahırka ana kucağı merkezlerimiz var. Ardından, Mustafakemalpaşa ve Karacabey için de hazırlıklar sürüyor. Hedefimiz, Büyükşehir Belediyemize ait ana kucağı merkez sayısını 50’ye çıkarmak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’de oluşturulan ana kucağı eğitim merkezinin açılışı, Başkan Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve vatandaşların katıldığı törenle yapıldı. Açılışın ardından Başkan Aktaş, protokol üyeleriyle birlikte merkezi gezerek, eğitim gören çocuklarla sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerini sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla ortaya koyduklarını söyledi. Eğitim hizmetlerinden yardımlaşma çalışmalarına, STK’lar ile işbirliğinden engelli hizmetlerine, sanat ve mesleki eğitim kurslarından sınır ötesi desteklere kadar birçok alanda proje üreten Büyükşehir Belediyesi’nin daha iyi bir hayat için sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu kapsamda uygulamaya aldığımız projelerden biri de ana kucağı projemizdir. Ana kucağı çocuk eğitim merkezlerimiz 20202021 yılı 1. döneminde 630 öğrenciye hizmet verdi. Bugüne kadar 9 ana kucağını Bursa’ya kazandırdık. Bugün burada açacağımız merkez ile 750 öğrenciye ulaşmış olacağız. Gemlik ve OsmangaziAlacahırka’da açacağımız merkezler ile beraber 1000 öğrencimiz bu hizmetten faydalanmış olacak” diye konuştu.
Hedef, merkez sayısını 50’ye çıkarmak
Başkan Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ana kucağı merkezi hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, 50 merkeze ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Ana kucağı eğitim merkezlerinin temel amacının okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara bu imkanın ücretsiz sağlanması olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Merkezlerimizde milli eğitim müfredatı takip edilerek, 46 yaş arası çocuklara eğitim veriliyor. Sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor. Milli eğitim müfredatına ek olarak, ‘Şehrim Bursa’ ve ‘Değerler Eğitimi’ müfredatı da işleniyor. Her merkezimizde bir, bazı merkezlerimizde iki adet yemekhane bulunuyor. Her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğle grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak veriliyor. Her öğrencimizin çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de belediyemiz tarafından tamamen ücretsiz olarak karşılanıyor” şeklinde konuştu.
Ana kucağı merkezlerine psikolojik danışmanların da dahil edildiğini ve çocuklara daha iyi şartlarda kaliteli eğitim verildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Yapılan gözlemlerle öğrencilerin durumları tespit ediliyor. Yeni açılacak merkezlere özel eğitim sınıfları oluşturulmasını ve özel eğitim öğretmeni, dil terapisti, oyun terapisti ve pedagog gibi uzmanların da projeye dahil edilmesini planlıyoruz. Yenişehir şubemizde 3 sınıf, 1 yemekhane, 1 idare ofisimiz mevcut. Şu an 80 öğrencimiz eğitime başladı. 6 öğretmen, 2 hizmetli personelimiz var. 100 öğrenci kapasitesi olan ana kucağımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Açılış töreninde AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Yenigün Mahalle Muhtarı Basri Acar da birer konuşma yaptı. Covid19 salgınına rağmen genelde ve yerelde yatırım ve hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, ‘İnsanı yaşat ki devlet olasın’ mantığıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çizilen 2023, 2053 ve 2073 ülke hedeflerine var güçleriyle koştuklarını ifade etti. Gürel, aile ortamında kaliteli eğitimle çocukları geleceğe hazırlayan ana kucağı merkezi yatırımı nedeniyle başta Başkan Aktaş olmak üzere emeği geçerleri kutladı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da daha önce ilçede Söylemiş Köprüsü ve Babasultan Parkı gibi yatırımları tamamlayan, şehir merkezinde kapalı pazar alanı inşaatını sürdüren, 7 köye su getiren Büyükşehir Belediyesi’nin şimdi de ana kucağı hizmetiyle ilçeye artı değer sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

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