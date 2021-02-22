Yaralı atmacayı çiftçi kurtardı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Bursa'nın İznik ilçesinde yaralı atmaca bulundu.

Çakırca Mahallesi'de yaralı yavru atmaca bulundu. Çiftçilik yapan Ömer Yalçın, tarlada çalışırken yol kenarında zeytin ağaçlarının arasında kanadı yaralı bir atmaca buldu. Yalçın, kanadının kırıldığı belirlenen yaralı atmacayı evine getirip besledi. Yalçın, daha sonra yaralı kuşu tedavi edilmesi için belediye yetkilerine teslim etti.

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