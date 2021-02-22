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Başkan ışık : “engelli vatandaşlarımızın maddi, manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz”

İHA

Başkan ışık : “engelli vatandaşlarımızın maddi, manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz”

Gürsu Belediyesi, Adaköy Mahallesi’nde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli olan vatandaşa akülü araba yardımı yaptı.
Gürsu Belediyesi sosyal yardım hizmetleri kapsamında, Adaköy Mahallesi’nde yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli olan vatandaşı evinde ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, akülü arabayı vatandaşa teslim etti.
Kendilerine gelen talepleri geri çevirmeden çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Işık, “Engelli kardeşlerimiz, belediyesinin, belediye başkanının, devletinin, maddi, manevi yanında olduğunu hissetmeli. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Bugün aracını teslim ettiğimiz amcamızın yaşam koşulları bu araçla kolaylaşacak. Kullanımı rahat, kendilerini yormayacak şekilde dizayn edilmiş akülü araçları imkanlarımızı zorlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bizlere destek olan hayırsever hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Engelli yolları, engelsiz yaşam parkları, akülü araç dolum istasyonları, engelli asansörleri, kurslar ve çeşitli etkinliklerle engelli vatandaşlarımızın zorlu koşullarını kolaylaştırmaya, manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz” dedi.
Gürsu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne, gelen talepler değerlendirilerek, sosyal yardımlar gerçekleştiriliyor. Gürsu Belediyesi Şefkat Mağazası aracılığıyla yapılan gıda, giyecek, temizlik malzemesi, sıcak yemek yardımlarının yanında, tekerlekli, akülü araç yardımları, vatandaşlardan gelen taleplere göre işitme cihazı, hasta yatağı ve benzeri yardımlar yapılarak, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların yanında olunuyor.

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