Bursaspor’dan iki isim U19 Milli Takımı’na davet edildi

Bursaspor’un iki genç ismi Ertuğrul Kurtuluş ve Berat Altındiş, U19 Milli Takımı’nın 28 Şubat04 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.

U19 Milli Takımı’nın 28 Şubat04 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. TFF 1.Lig’de mücadele eden Bursaspor’dan ise iki isim kadroya davet edildi. Yeşil beyazlı takımın genç futbolcusu Ertuğrul Kurtuluş ve Berat Altındiş, listede yer alan isimler oldu. U19 Milli Takımı, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve hazırlıklarına başlayacak.

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