Bursaspor, Menemenspor’a karşı ilk kez kazanmak istiyor

TFF 1.Lig’in 23’üncü haftasında Menemenspor’u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, bugüne kadar üç kez karşılaştığı rakibi karşısında hiç galibiyet alamadı.

Bursaspor, TFF 1.Lig’in 23’üncü haftasında Perşembe akşamı saat 19.00’da sahasında Menemenspor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi yeşil beyazlı takımda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Son dört maçından galibiyet çıkartamayan Bursaspor, bu maçla birlikte bu zinciri de kırmak istiyor. Rakibi ile bugüne kadar üç kez karşılaşan yeşil beyazlılar, galibiyet sevinci tadamadı. Bursaspor geçen sezon ile bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda rakibine 21’lik skorlarla mağlup olurken, Bursa’daki maç 22 sona ermişti. Yeşil beyazlı takım, hem Menemenspor’a karşı ilk galibiyeti almak hem de kötü gidişe dur demek istiyor.

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