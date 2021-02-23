Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı

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22 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de 31 puan toplayan Bursaspor, eksi 3 puan aldığı geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı. PlayOff mücadelesi veren yeşil beyazlı takım, sene başı ve devre arasında transfer yasağını kaldıramamıştı.

TFF 1.Lig’de son dört haftada bir puan toplayan Bursaspor, kötü gidişe dur demek istiyor. Üst üste iç sahada oynayacağı Menemenspor ve Akhisarspor maçlarını kazanarak yeniden PlayOff barajına yaklaşmak isteyen yeşil beyazlı takım, 22 haftada 31 puan topladı. Geçen sezon puan silme cezası sonrası 3 puanı elinden alınan Bursaspor, 22 haftada 39 puan toplamayı başarmıştı. 20192020 sezonunda 22 hafta sonunda 3’üncü sırada yer alan yeşil beyazlılar, bu sezon 9’uncu sırada mücadelesine devam ediyor.

Bursaspor, TFF 1.Lig 23’üncü hafta maçında Menemenspor’la, Perşembe akşamı saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligin 24’üncü haftasında ise pazar günü yine Bursa’da Akhisarspor’la karşılaşacak. Bu maçın başlama saati ise 16.00.

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