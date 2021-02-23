Bursa'da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri aynı anda yakalandı. Aramalarda silah ve çalınan mallar ele geçirildi.
Olay, geçtiğimiz haftalarda Bursa'da iki farklı ikamette meydana geldi. İki olayda 40 bin liralık eşya ve musluk bataryası çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme ve güvenlik kamerası araştırmaları sonucu şüphelilerin eşkâlleri belirlenerek arama çalışması başlatıldı. İki olayın da şüphelileri, O.Ç., P.E. ve Ö.B. ekipler tarafından çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalandı. Toplam 40 bin liralık hırsızlık yapan O.Ç. ve P.E. tutuklanırken, Ö.B. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.