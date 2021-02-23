Engelsiz hayat için spor zamanı

Pandemi döneminde daha fazla zorluk yaşayan engelliler ve aileleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan organizasyonla açık havada spor yapma imkânı buldu.

Korona virüsle mücadele konusunda ilk günden itibaren gerekli tedbirleri alarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, son bir yıldır günlük hayatları olumsuz etkilenen engelli ve aileleri için anlamlı bir faaliyet başlattı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlanan proje kapsamında Hüdavendigâr Kent Parkı’nda engelliler için özel spor alanı oluşturuldu. Fiziksel aktivitelerinin arttırılması, enerjilerini harcamaları ve tekrar sosyalleşebilmeleri amacıyla oluşturulan alanda engelliler uzman nezaretinde tenis, koşu, mini golf, dans gibi faaliyetlere katıldı. Mart ayından bu yana zorlu süreci daha büyük zorluklarla geçirdiklerini anlatan engelli aileleri, çocuklarının enerjilerini atmaları için evin içinde kendilerine göre çözüm ürettiklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen aileler, bu tür projelerin devamlı olmasını istedi. Aileler, engelli ailelerine de seslenerek çocuklarını spora getirmelerini tavsiye etti.

Spor, salı ve perşembe günleri saat 11.00 12.00 arasında Hüdavendigâr Kent Parkı’nda, çarşamba ve perşembe günleri de aynı saatlerde Merinos Park’ta yapılacak.

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