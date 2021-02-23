Engelsiz hayat için spor zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz hayat için spor zamanı

İHA

Engelsiz hayat için spor zamanı

Pandemi döneminde daha fazla zorluk yaşayan engelliler ve aileleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan organizasyonla açık havada spor yapma imkânı buldu.
Korona virüsle mücadele konusunda ilk günden itibaren gerekli tedbirleri alarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, son bir yıldır günlük hayatları olumsuz etkilenen engelli ve aileleri için anlamlı bir faaliyet başlattı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda planlanan proje kapsamında Hüdavendigâr Kent Parkı’nda engelliler için özel spor alanı oluşturuldu. Fiziksel aktivitelerinin arttırılması, enerjilerini harcamaları ve tekrar sosyalleşebilmeleri amacıyla oluşturulan alanda engelliler uzman nezaretinde tenis, koşu, mini golf, dans gibi faaliyetlere katıldı. Mart ayından bu yana zorlu süreci daha büyük zorluklarla geçirdiklerini anlatan engelli aileleri, çocuklarının enerjilerini atmaları için evin içinde kendilerine göre çözüm ürettiklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen aileler, bu tür projelerin devamlı olmasını istedi. Aileler, engelli ailelerine de seslenerek çocuklarını spora getirmelerini tavsiye etti.
Spor, salı ve perşembe günleri saat 11.00 12.00 arasında Hüdavendigâr Kent Parkı’nda, çarşamba ve perşembe günleri de aynı saatlerde Merinos Park’ta yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıymet teyzeyi aşı randevusuna belediye ekipleri yetiştirdi
YEREL HABERLER Kıymet teyzeyi aşı randevusuna belediye ekipleri ...
Durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı
Yıldırım belediyesi ‘kıymet’ biliyor Kıymet teyze’yi aşı randevusuna belediye ekipleri yetiştirdi
YEREL HABERLER Yıldırım belediyesi ‘kıymet’ biliyor Kıymet teyze’yi ...
Astım ve KOAH arasındaki farklar
YEREL HABERLER Astım ve KOAH arasındaki farklar
Alev alev yandı Sabaha karşı mahalle yangınla uyandı
YEREL HABERLER Alev alev yandı Sabaha karşı mahalle yangınla uyandı
İstihdam Merkezi aracılığı ile 50 kadın personel alınacak
YEREL HABERLER İstihdam Merkezi aracılığı ile 50 kadın personel ...
Astım ve KOAH arasındaki fark
YEREL HABERLER Astım ve KOAH arasındaki fark
Adem amca, ünü ülke sınırlarını aşan dostu Yaren leyleği bekliyor
YEREL HABERLER Adem amca, ünü ülke sınırlarını aşan dostu Yaren ...
Bursa'da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri aynı anda yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki farklı hırsızlık olayının şüphelileri ...
Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı
YEREL HABERLER Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı
Bir fikirden senaryoya
YEREL HABERLER Bir fikirden senaryoya
Kılıç: “Perakende sektöründe haksız ticaretin önlenmesini talep ediyoruz”
YEREL HABERLER Kılıç: “Perakende sektöründe haksız ticaretin ...
Bursaspor, Menemenspor’a karşı ilk kez kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Menemenspor’a karşı ilk kez kazanmak ...
4 katlı apartmanın çatı katı yandı
YEREL HABERLER 4 katlı apartmanın çatı katı yandı
(Özel) Yüzerek değil koşarak açıldılar "Koş orası boyunu geçiyor boğulursun" Buz tutan göletin üzerinde böyle koştular
YEREL HABERLER (Özel) Yüzerek değil koşarak açıldılar "Koş orası ...
Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda
YEREL HABERLER Çocukların 15 bin liralık soygunu kameralarda
(Özel) 1959 yılından beri sevdiği mesleği yapıyor Türkiye’nin dört bir yanındaki gramofonlar onun elinden geçiyor
YEREL HABERLER (Özel) 1959 yılından beri sevdiği mesleği ...
Bursa'da yarım milyonluk tapu dolandırıcılığına suçüstü baskın
YEREL HABERLER Bursa'da yarım milyonluk tapu dolandırıcılığına ...
(Özel) Beslediği keçilerin ne etinden ne de sütünden faydalanıyor "100 bin lira verseler bu keçileri kestirmem"
YEREL HABERLER (Özel) Beslediği keçilerin ne etinden ne de sütünden ...
(Özel) Zeytinleri ağaçları yanan köylüler: "Destek olunmazsa aç kalırız" 3 yıl mahsul alamayacak köylü destek bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Zeytinleri ağaçları yanan köylüler: "Destek ...
Dükkanı kapatıp 17 kilometre koşarak evine gidiyor Evine koşarak giden esnafın yaşını öğrenen inanamıyor
YEREL HABERLER Dükkanı kapatıp 17 kilometre koşarak evine ...
(Özel) Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi Ölünün arkasından ‘mikrop’ dedi, tazminata mahkum oldu
YEREL HABERLER (Özel) Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat ...
Çamura saplanan sağlıkçıların imdadına vatandaş yetişti 112 ambulansı navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle çamura saplandı
YEREL HABERLER Çamura saplanan sağlıkçıların imdadına vatandaş ...
Kısıtlamada kaçarken yakalanan şüphelinin üzerindeki anahtar araç hırsızlığını ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kaçarken yakalanan şüphelinin ...