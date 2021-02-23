Çocuklar Bilgi Evleri’nde sevgiyle yetişiyor Bilgi Evleri’nde tedbirli eğitim

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri’nde çocuk sınıfları yeniden hizmete açıldı. Birbirinden farklı eğitim programlarından faydalanan çocuklar sevgiyle yarınlara hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri, geleceğe ışık tutuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerine tedbirli olarak yeniden başlayan 80 öğrenci, Demirkapı ve Hüdavendigâr Bilgi Evleri’nde çeşitli etkinliklere imza atıyor. Alanında uzman kişiler, 4 ile 5 yaş arasındaki öğrencilere el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların hâricinde değerler eğitimi veriyor. Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri, kış dönemi boyunca öğrencileri bekliyor.

Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Çocuklarımızın zamanlarını Bilgi Evleri’nde verimli bir şekilde geçirmesi bizleri oldukça sevindiriyor. Koronavirüs salgını sebebiyle özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

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