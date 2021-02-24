Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıktığı ağaçta ayağı dala sıkışarak mahsur kalan kedi, yoldan geçen iş makinesi operatörleri tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Halhalca Mahallesi'ndeki taş ocağından iş makinesi ile dönen opertörler Yalçın Aktaş, İsmail Mikailoğlu ve Fatih Türken, yol kenarındaki ağaç üzerinde mahsur kalan kediyi fark etti. Kedinin bir ayağının dala sıkıştığını gören operatörler, hemen yardıma koştu.

Operatörlerden Mikailoğlu, ağaca çıkarak kediyi kurtardı. Kedi doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-24 09:44:22



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