(Özel) Kas Hastalıkları Derneğinin hırsızlarla başı dertte Kas-Der ofisi üçüncü defa hırsızların hedefi oldu

Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi ofisi, son 3 ayda 3'üncü defa soyuldu. Derneğe dadanan hırsızlar, 3 defa girdikleri ofisten televizyon, bağış kutusu ve bilgisayar çalarak kayıplara karıştı.

Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi ofisi, 3'üncü kez hırsızların hedefi oldu. Son dönemde hırsızlardan dolayı mağdur olduklarını dile getiren Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şube Başkanı Can Ahmet Vural, “Dernek ofisimiz hırsızlar tarafından talan edildi. Üçüncü kez soyulduk. Daha önce ofise giren hırsızlar bağışlanan televizyonu ve bağış kutusunu çaldılar. Dün yaşadığımız olayda ise belediyenin bağışladığı bilgisayarı almışlar. Biz dernek olarak kendi üzerimize düşen tedbiri alıyoruz. Derneğe alarm sistemi kurdurduk, fakat hırsıza kilit dayanmıyor. Dernek üyeleri ve yardımseverler olarak Kültürpark içinde güvenlik tedbirlerinin yükseltilmesini istiyoruz. Güvenlik güçleri ve yöneticilerimiz bizleri yalnız bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.

Vural, korona virüs salgını sebebiyle faal olarak kullanamadıkları dernek ofisine kısa aralıklarla hırsız girdiğini belirterek, “Kas Hastalıkları Derneği kamu yararına çalışan bir dernek. Bizler de Bursa’da güzel işlere imza attık. Korona virüs salgını sebebiyle derneğimiz faal olarak kullanılmıyor. Ofisimizin Kültürpark içinde olması dernek üyelerinin kolayca ulaşmasını sağlıyor. Şehir merkezinde yeşil alanda rahat hareket etmek ve bir nebze olsun nefes almak için annelerimizin yardımıyla buraya geliyoruz” dedi.

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