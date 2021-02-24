Kara, 3 bacağıyla koyunları koruyor



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da 7 ay önce tüfekle vurulan ve 1 bacağı kesilen `Kara´ isimli çoban köpeği, 3 bacağı ile küçükbaş hayvan sürüsünü koruyor. Kara´nın sahibi Vahit Uysal ise protez bacak taktırmak istediğini belirterek, "Köpeğimi çok seviyorum. Bu haliyle görevini yapmak için çabalıyor. Köpeğime veterinerin istediği 2 bin lirayı biriktirdikten sonra protez bacak yaptıracağım" dedi.

İnegöl´ün kırsal Deydinler Mahallesi´nde 20 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Vahit Uysal´ın `Kara´ isimli çoban köpeği, geçen Ağustos ayında kendisine saldırdığını iddia eden bir kişi tarafından tüfekle vurularak, yaralandı. Ön sol bacağını kaybeden çoban köpeği, 7 aydır 3 bacağıyla küçükbaş hayvanları korumaya devam ediyor. Köpeğini çok sevdiğini belirten Vahit Uysal, Kara'ya protez bacak taktırmak istediğini söyledi. Uysal, "Kara´ya protez bacak taktırmak için daha önceden Bursa´da bir hastaneyi aradım ve randevu aldım. Ancak gidip tedavisini yaptırmak nasip olmadı. Şimdi İnegöl´de veterinerin 2 bin lira ücret karşılığında yapacağı protez bacak taktırmak için uğraşıyorum" diye konuştu.

3 AYAKLA GÖREVİNİ YAPIYOR

Yetiştirdiği koyunların 20 yıldır çobanlığını yapan Vahit Uysal, bu sürede pek çok köpek edindiğini belirtti. Kara´yı 2 aylık yavruyken sahiplendiğini belirten Uysal, olay anını ise şöyle anlattı:

"Koyunları, otlatmak için araziye gitmiştim. Kara bir ara gözden kayboldu, o esnada bir silah sesi duydum. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Kara, kanlar içerisinde yanıma geldi. Köpeğimi vuranları o esnada göremedim. Hemen köpeği aldık ve oğlumla birlikte İnegöl´e veterinere götürdük. Bacağındaki kemiğin tamamen kopmasından dolayı kangren tehlikesi oluştu. Ön sol bacağı tedavi için veteriner tarafından kesildi. Yaklaşık 7 aydır 3 ayağı ile yaşamına devam ediyor. Normal bir köpek gibi değil artık. Buna rağmen görevini yapıyor, koyunları araziye götürdüğümüzde yanımızdan bir an olsun ayrılmıyor."DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-24 10:03:43



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