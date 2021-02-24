Tünel inşaatında erkek cesedi bulundu

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) BURSA'da devam eden Yüksek Hızlı Tren Tüneli inşaat alanında, erkek cesedi bulundu. Polis, soruşturma başlattı.
Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi´nde devam eden Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaat çalışmalarında görev alan personel, bu sabah saat 09.00 sıralarında yanmış ceset buldu. İlk anda cansız manken zannedip, daha sonra bir erkeğe ait ceset olduğunu fark eden personel, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yeri yakınında 29 yaşında Tanju Özen adına düzenlenmiş kimlik bulundu.
Kimliğin cesede ait olup olmadığı araştırılırken, polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde duruyor.
Erkek cesedi incelemelerin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-02-24 10:47:21
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