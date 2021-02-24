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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktaş, muhtarlarla buluştu

İHA

Başkan Aktaş, muhtarlarla buluştu

Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan mahalle muhtarları ile istişare etmeye büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 881 bin nüfusuyla şehrin kalbi olan Osmangazi ilçesindeki demokrasinin uç beyleriyle buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesindeki 136 mahalle muhtarıyla bir araya gelmeye başladı. Merinos AKKM'deki buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin yöneticileri ile meclis üyeleri ve 68 mahalle muhtarı katıldı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İnegöl Osmaniye Mahalle Muhtarı Şaban Ergani’yi anarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 1 yıldır pandemi sürecini yaşadıklarını hatırlattı. Bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük fedakârlıkla çalıştığını, muhtarların da aynı teşekkürü hak ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Bazı mahallelerimiz süreci çok sıkıntılı geçirdi. Ciddi vakalarla karşılaşıldı. Muhtarlar olarak kapı kapı filasyon ekipleriyle gezerek vatandaşlara erişmeye çalıştınız. Allah tüm muhtarlarımızdan razı olsun. Bir yerde büyük kurum ile küçük kurum arasında sağlam ağ varsa orada insanlar rahat ve huzur içerisinde yaşar. Bu anlamda muhtarlarımız önemli bir görevi yerine getiriyor. Halka dokunuyor. Halkla kurumlar arasında köprü oluyor. Bursa tüm bölgeleriyle bir bütündür. Osmangazi de bizim gözbebeğimiz. Osmangazi demek nüfus ve aktivite olarak Bursa’nın yüzde 30’u demektir. Bursa'nın her bir köşesine hizmet götürmek bizlerin ortak görevidir. Şehri ortak akılla yönetirsek çok fazla güzel şeyler üretebiliriz” dedi.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmaların planlama aşamalarından itibaren muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla istişareler yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, muhtarların görüşlerini bu süreçte önemsediklerini ifade etti. Pandemi sebebiyle ara verdikleri ‘Muhtarlar Buluşması’ programlarına sosyal mesafeye dikkat ederek devam edeceklerini dile getiren Başkan Aktaş, Osmangazi ilçesindeki 136 muhtardan 68’iyle buluştuklarını, diğer yarısıyla da önümüzdeki günlerde buluşacaklarını anlattı. Osmangazi’ye daha fazla dokunma ve hizmet etmenin derdi ve hesabı içerisinde olduklarını aktaran Başkan Aktaş, “Elbette sorunlar bitmez. 881 bin nüfuslu Osmangazi, Bursa'nın kalbi konumunda. Amacımız bir yüreğe daha dokunmak, bir caddenin veya sokağın daha sorununu çözebilmek. Pandemi konusunda rakamlar çok iyi gidiyor. Ama gevşemeden süreci devam ettirmeliyiz. Mart başından itibaren çarşı ve pazarlarla ilgili gelişmeler olacaktır. Temennimiz bu sıkıntının biran önce bitmesidir. Katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise, mahallelerde vatandaşların gözü kulağı olan muhtarlarla sağlıklı bir iletişim kurmayı amaçladıklarını söyledi. Milletin isteklerini yöneticilere ulaştırmanın önemli olduğunu ve bu noktada muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Gürkan, ‘bir hayra vesile olan, hayrı işlemiş gibidir’ sözünü hatırlatarak muhtarların hayır duaları en fazla kazanan kişiler olduğunu dile getirdi. Devletin uç beyleri olan muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğinin altını çizen Gürkan, yapılan çalışmaları bundan önce olduğu gibi bundan sonra da istişare içerisinde yürüteceklerini ifade etti.
Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, muhtarları bir araya getirerek sıkıntılarını dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Muhtarların, vatandaşların sorunlarını ilgili kurumlara en iyi şekilde ileterek çözüm aradığını anlatan Aydın, muhtarların tek derdinin mahalle halkının taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Yerel yöneticilerin sahadaki en iyi kaynakları muhtarlar olduğunu anlatan Aydın, dile getirilen meselelerin en kısa çözüme kavuşmasını arzuladıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Toplantıda, ağırlıklı olarak imar, pazar yeri, doğalgaz, Şehir Hastanesi’ne ulaşım, kentsel dönüşüm, altyapı, kamulaştırma, kaçak yapıyla mücadele, ana kucağı, molozların toplanması, sosyal donatı alanları gibi talepler dile getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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