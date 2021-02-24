Bursaspor, Stefan Bircevic’i transfer etti

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Sırp oyuncu Stefan Bircevic’i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlı ekip, daha önce Türkiye’de Banvit ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi formaları giyen Stefan Bircevic’i, sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Bursaspor Kulübü’nde yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız 2.10 boyundaki Stefan Bircevic ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Bircevic, Sırbistan Milli Takım formasıyla son Dünya ve Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulundu. Bircevic ülkemizde Banvit ve İstanbul BB forması giymiştir."

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