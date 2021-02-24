Hayvanat Bahçesi geçici olarak ziyarete kapandı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak sulama sistemleri alt yapısının yenilenmesi çalışmaları sebebiyle Hayvanat Bahçesi 24 Şubat20 Mart 2021 tarihleri arasında ziyarete kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Botanik Park’ta yapılan alt yapı çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri hızla devam ederken, ekipler Hayvanat Bahçesi’nde de çalışmalara başladı. Sulama sistemi alt yapısının yenilenmesi çalışmaları kapsamında Hayvanat Bahçesi 24 Şubat 20 Mart 2021 tarihleri arasında ziyarete kapatıldı.

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